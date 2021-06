Vaccini, in arrivo oggi in Sicilia 38mila dosi di Moderna ma da luglio si rischiano rallentamenti

Sono in arrivo in queste ore in Sicilia nuove forniture di vaccini anti-Covid Moderna da parte di Sda. Si tratta di 38mila dosi, pari al 16% delle circa 235mila fiale previste in consegna su tutto il territorio nazionale da parte del corriere espresso di Poste Italiane.

I vaccini destinati all'Isola saranno recapitati nei centri di Palermo (9.400 dosi), Enna (1.300), Trapani (3.200), Augusta (600), Giarre (8.200), Milazzo (4.700), Siracusa (3.000), Ragusa (2.400), Agrigento (3.200), Caltanissetta (2.000).

Ma, come scrive Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola, per far fronte allo stop ai vaccini di AstraZeneca e Johnson&Johnson sugli under 60, la Sicilia avrà bisogno nei prossimi due mesi di oltre un milione, probabilmente 1,3 milioni, di dosi di Pfizer e Moderna per assicurare un ritmo costante di vaccinazioni e tagliare a settembre il traguardo dell’immunità di massa.

Secondo l'assessorato alla Salute, fino a giugno il calendario vaccinale non subirà scossoni, perché le prenotazioni delle seconde dosi di chi è stato immunizzato con AstraZeneca sono ammortizzabili con gli altri due vaccini. Ma dagli uffici di piazza Ziino hanno calcolato che per restare su un target di circa 50 mila vaccinazioni al giorno, per la quasi totalità con i sieri di Pfizer e Moderna, servirà a luglio e agosto un aumento delle consegne di almeno il 30%. Per questo l’assessore Ruggero Razza sta provando ad avviare con Roma un confronto.

