Sparatoria in strada ad Ardea, colpiti e uccisi due fratellini e un anziano: aggressore barricato in casa

Colpi di pistola in strada a via degli Astri, ad Ardea, vicino a Roma. Secondo quanto si apprende, a sparare sarebbe stato un uomo che si è poi allontanato. Sono stati colpiti e uccisi due bambini e un anziano. Secondo quanto si apprende, i bimbi sono due fratelli di 3 e 8 anni. L’anziano non avrebbe gradi di parentela con i minori. I tre sarebbero deceduti dopo vari tentativi di rianimazione.

Sul posto i carabinieri di Ardea e Anzio che hanno avviato le ricerche del sospetto: si tratta di un uomo con problemi psichici che si è barricato in un appartamento di Ardea. «Sono appena tornato dal luogo dove è accaduto il fatto, la parte alta di Colle Romito, un villaggio residenziale. I presenti e le forze dell’ordine ci dicono che qualcuno ha sentito degli spari, la persona che potrebbe aver sparato è stata già identificata, sembra sia una persona instabile che già aveva manifestato comportamenti ostili. Si pensa che il tutto sia accaduto per futili motivi. Ma ancora non sappiamo nulla di preciso», ha detto Mario Savarese, sindaco di Ardea.

L’aggressore di Ardea «si è barricato in casa» dopo la sparatoria, ha spiegato il primo cittadino. «Le forze dell’ordine hanno circoscritto l’area, in ogni modo - ha assicurato - non c'è alcun pericolo per le persone».

