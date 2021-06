Coronavirus, il bollettino: Sicilia sempre prima per nuovi contagi in Italia, altre tre vittime

Sono 263 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia registrati nelle ultime 24 ore, 3 le vittime e 426 i guariti. Sono stati 13.929 i tamponi processati, con una incidenza all'1,8%. Il numero degli attuali positivi è di 6.698 con un decremento 166 casi. Negli ospedali i ricoverati sono 326, 11 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 43 (+5). La distribuzione di casi registrati per province vede Palermo con 62 casi, Catania 41, Messina 10, Siracusa 26, Trapani 7, Ragusa 7, Agrigento 52, Caltanissetta 28, Enna 30.

Continua il calo dei nuovi casi di Covid in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati 1.723 a fronte dei 1.901 di ieri; con 212.966 tamponi (ieri erano stati 217.610) il tasso di positività scende ulteriormente allo 0,8%. I morti di oggi sono 52, per un totale da inizio pandemia di 126.976. In diminuzione anche la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati con sintomi sono 221 in meno di ieri (per un totale di 3.655), i pazienti in terapia intensiva 23 in meno (in tutto 574).

Venticinque gli ingressi del giorno in terapia intensiva a fronte dei 21 di ieri. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Sicilia (263) davanti a Lombardia (255), Campania (187), Lazio (164), Toscana (146) e Puglia (140). I casi totali da inizio pandemia sono 4.243.482. Gli attualmente positivi sono 2.830 in meno di ieri per un totale di 162.409, i dimessi/guariti 4.500 in più per un totale di 3.954.097. In isolamento domiciliare risultano 158.180 positivi, 2.596 in meno rispetto a ieri.

