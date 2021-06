Coronavirus: aumentano i nuovi positivi in Sicilia e sale il tasso di contagio, a Enna boom di casi

Sono 320 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore su 14.908 tamponi processati e il tasso di positività sale al 2,1% (ieri era 1,5%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Numeri in leggero peggioramento negli ultimi due giorni. Ieri erano stati 337 i nuovi casi su 22.004 tamponi eseguiti, con un tasso di positività dell'1,5%: dati che avevano reso l'Isola la regione italiana con il maggior numero di nuovi contagi. Oggi, invece, la Sicilia è seconda per nuovi casi, dietro solo alla Lombardia con 322 nuovi positivi ma con moltissimi tamponi in più: 43.271 tamponi. Rispetto a mercoledì scorso +41% di nuovi casi. Nelle ultime 24 ore, in Sicilia, sono due le persone decedute, mentre calano di 6 unità i ricoveri (3 in terapia intensiva). I guariti in un solo giorno sono stati 702.

Attualmente ci sono 7.322 positivi al Covid in Sicilia di sui 365 ricoverati in ospedale, 39 in terapia intensiva, 6.918 in isolamento domiciliare. I guariti sono saliti a 215.125 e i decessi a 5.890. Da inizio pandemia sono state 228.337 le persone contagiate in Sicilia.

A livello provinciale, sono 68 i nuovi casi a Palermo, 66 a Catania, 21 a Messina, 28 a Siracusa, 16 a Trapani, 34 a Ragusa, 21 ad Agrigento, 8 a Caltanissetta, 58 a Enna. L'incidenza è di 39 casi per 100 mila abitanti, ieri era stata di 40.

A livello nazionale, sono 2.199 i positivi al test del Coronavirus nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 1.896. Sono invece 77 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 102. In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.237.790, i morti 126.767. I dimessi ed i guariti sono invece 3.936.088, con un incremento di 8.912 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 174.935, in calo di 6.791 nelle ultime 24 ore. Sono 218.738 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 220.917. Il tasso di positività al Covid è all’1%, stabile rispetto allo 0,8% di ieri.

