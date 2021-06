Vaccini ai ragazzi fra 12 e 15 anni, in Sicilia prenotazioni da domani. Razza: "Ultima spallata al Covid"

La Sicilia tra poche ore aprirà le prenotazioni per la vaccinazione dei ragazzi di età compresa tra i 12 e i 15 anni completando così la campagna vaccinale con l’ultimo target finora mancante. È stato ultimato il caricamento sul portale di tutti i dati dei 160mila giovani che potrebbero ricevere il siero e così dalle 10 di domani si potrà dare il via anche alla fascia 12-15 anni.

L'immunizzazione di questa fascia della popolazione potrebbe avvenire in tempi abbastanza rapidi, visto il numero non troppo ampio della platea. La piattaforma telematica (http://prenotazioni. vaccinicovid.gov.it/) sarà operativa dalle ore 10, ma sarà possibile prenotare anche attraverso il call center (numero verde 800.009.966 attivo da lunedì alla domenica dalle ore 8 alle 20), via SMS (al numero 339.9903947), attraverso i 687 sportelli ATM Postamat o tramite i 2.200 portalettere in servizio per il recapito sull'Isola. Per la prenotazione occorre avere il codice fiscale, la tessera sanitaria e un numero di cellulare, utile e indispensabile alla conferma dell'appuntamento.

"Saremo in grado di vaccinare alcuni dodicenni già il giorno seguente alla prenotazione - spiegano dalla struttura commissariale siciliana - ma contiamo di procedere in maniera spedita garantendo gli slot liberi nell’arco di quindici giorni sempre che ci sia la disponibilità delle dosi". Alla fascia 12-15 anni sarà somministrato il vaccino Pfizer, così come approvato dalla Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana per il farmaco lo scorso 31 maggio, che ha accolto pienamente il parere espresso in precedenza dall’Ema, l’Agenzia europea dei medicinali.

"È l’ultimo target degli aventi diritto – evidenzia l'assessore alla Salute, Ruggero Razza – che viene ammesso alla vaccinazione: chiunque in Sicilia, quindi, da domani potrà immunizzarsi. Ci aspettiamo una risposta positiva, così come avvenuto con i ragazzi poco più grandi. I nostri Hub e Centri vaccinali sono pronti per dare l’ultima spallata alla pandemia".

Domani, inoltre, in Sicilia arriveranno altre 250 mila dosi.

