Coronavirus, il bollettino: in Sicilia 337 nuovi casi, Catania provincia più colpita d'Italia

Sono 337 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore: l'Isola è oggi la regione italiana con il maggior numero di nuovi contagi. I tamponi effettuati sono stati 22.004, con un tasso di positività dell'1,5%: martedì scorso i nuovi casi erano stati 326 ma con un tasso del 2,1%. Le vittime di oggi sono 12, i guariti 502.

In ospedale si trovano 368 pazienti nei reparti Covid (24 in meno di ieri) e 42 in terapia intensiva (-1). La provincia che fa segnare il maggior numero di nuovi positivi è Catania con 176 (numero più alto oggi in tutto il Paese), seguono Agrigento 56, Palermo 25, Messina 23, Caltanissetta 20, Ragusa 16, Siracusa 12, Trapani 8 ed Enna 1.

Sempre in discesa la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 1.896, contro i 1.273 di ieri (e soprattutto i 2.483 di martedì scorso), ma con 220.917 tamponi, 136 mila più di ieri. Tanto che il tasso di positività crolla allo 0,85% (la scorsa settimana era all’1,1%), il dato più basso dell’anno, simile ai tassi registrati a fine estate (ma all’epoca si contavano solo i tamponi molecolari, oggi anche gli antigenici).

I decessi sono 102 (ieri 65), per un totale di 126.690 vittime dall’inizio dell’epidemia. Mentre prosegue il calo dei ricoveri, con le terapie intensive che sono 71 in meno (ieri -15) con 17 ingressi del giorno, ai minimi di sempre, e scendono a 688. Giù anche i ricoveri ordinari, 225 in meno (ieri -53), 4.685 in totale. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi odierni è, come detto, la Sicilia (+337), seguita da Lombardia (+291), Campania (+251), Lazio (+139), e Puglia (+134). I contagi totali salgono così a 4.235.592. I guariti sono 8.519 (ieri 5.024), per un totale di 3.927.176. Sempre in calo il numero degli attualmente positivi, 6.127 in meno (ieri -3.819): i malati ancora attivi sono ora 181.726. Di questi, sono in isolamento domiciliare 176.353 pazienti.

