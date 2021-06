Vaccini, boom di prenotazioni degli under 40 in Sicilia: le richieste maggiori da parte dei 20enni

Boom di prenotazioni degli under 40 in tutta la Sicilia, oggi, nel primo giorno. Sono quasi 120 mila le registrazioni eseguite alle ore 16. Nella giornata, tenendo a riferimento tutta la fascia degli aventi diritto, sono invece complessivamente 130 mila le prenotazioni effettuate finora.

E a Palermo le prenotazioni sono state possibili, per l'hub della fiera del Mediterraneo, già nella serata di ieri e in pochissimo tempo i posti sono stati esauriti. "C’è una forte partecipazione e i più giovani sembrano rispondere con maggiore reattività rispetto ad altre fasce generazionali", precisano dall’assessorato alla Salute nel commentare i dati delle prime ore di agende aperte agli under 40.

L’aggiornamento della pianificazione della campagna vaccinale è il primo dossier sul tavolo dell’assessore Ruggero Razza, che oggi ha avviato un primo confronto con l’obiettivo di imprimere un ulteriore impulso alla campagna, tenuto conto della pianificazione di consegna dei vaccini.

