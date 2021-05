Vaccino agli under 40: si attende il via alle prenotazioni, ma le dosi scarseggiano

Dal 3 giugno in Sicilia dovrebbe partire la vaccinazione per gli under 40, ma nonostante gli ultimi arrivi le dosi sono quasi esaurite. Nell'Isola è stato somministrato oltre il 93 per cento dei vaccini disponibili, complessivamente, come scrive Fabio Geraci sul Giornale di Sicilia in edicola, ne rimangono poco più di 150mila su quasi due milioni e settecentomila vaccini consegnati nell’Isola.

Nelle prossime ore saranno caricati gli elenchi degli under 40 nel portale delle Poste Italiane ma la struttura commissariale regionale prima di dare il via all’operazione vuole avere la certezza che siano disponibili gli oltre due milioni di vaccini promessi per il mese prossimo.

Ieri intanto sono state consegnate 76.100 dosi, 29.600 di Moderna e 46.500 di Johnson&Johnson: a Giarre sono andate 8mila di Moderna e 9.750 di J&J; a Milazzo (5mila e 6mila); a Enna (500 e 1.500); a Palermo (1.200 e 12mila); a Erice (4mila per ciascun vaccino); a Siracusa (2.400 e 3.750); a Ragusa (2.500 e 3mila); a Agrigento (4mila dosi per ogni siero) e a Caltanissetta (2mila e 2.500).

