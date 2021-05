Coronavirus, Brusaferro: "Contagiati sempre più giovani, l'età media è di 39 anni"

"C'è una decrescita dell’epidemia in atto in tutti i Paesi europei e in Italia c'è una decrescita in tutte le regioni. Decresce anche l’incidenza: più regioni decrescono infatti collocandosi sotto i 50 casi per 100mila abitanti. L’età media dei casi è di 39 anni, in calo, ed è di 60 anni l’età media dei ricoverati, il che vuol dire che la campagna vaccinale sui più anziani sta dando i suoi frutti". Lo ha detto il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa al ministero della Salute sull'analisi dei dati del monitoraggio settimanale della Cabina di Regia.

"L'età media dei decessi scende, invece, da 78 a 76 anni e cala il tasso di mortalità e il numero dei ricoverati: questi sono dati positivi che indicano che l'epidemia è in decrescita ed il rischio è in questo momento molto contenuto o non ci sia proprio", ha aggiunto.

