Vaccini Pfizer, in Sicilia si torna a regime. E da oggi tocca ai maturandi senza prenotazione, ecco come fare

Si torna a regime. Salvo sorprese, da oggi i disagi legati alle scorte del vaccino Pfizer in Sicilia dovrebbero essere superati. Dopo giorni di difficoltà, culminati con la necessità di rimandare anche le seconde dosi per alcuni palermitani, l'arrivo della nuova fornitura di 168mila dosi, più altre 100mila che saranno consegnate il 2 giugno, consentirà di pigiare sull'acceleratore. E già oggi c'è una nuova categoria di cittadini che potrà essere vaccinata, sfruttando una corsia preferenziale, ed è quella dei maturandi.

Intanto, sulle forniture non si escludono novità, anche perchè il premier Mario Draghi ha proposto di chiedere all'Ema di pronunciarsi sulla possibilità di mescolare i vaccini tra prima e seconda dose anche perché, secondo alcuni studi, è più efficace fare il richiamo con un vaccino diverso piuttosto che con lo stesso della prima dose. E in queste ore si svolgerà al Tribunale civile di Bruxelles la prima udienza nella controversia tra Ue e AstraZeneca, quest'ultima citata in giudizio per inadempimento del contratto sulle forniture dei vaccini.

In Sicilia l'arrivo delle nuove dosi Pfizer è una boccata d'ossigeno anche in vista delle somministrazioni ai maturandi che cominciano oggi. Su base volontaria, gli studenti in procinto di affrontare gli esami potranno ricevere la dose senza prenotazione recandosi in uno degli hub della Sicilia.

E' previsto che ai minorenni venga somministrato il vaccino Pfizer, mentre AstraZeneca o Johnson&Johnson a chi ha già compiuto 18 anni.

Secondo quanto stabilito da un'ordinanza del presidente della Regione, gli studenti dovranno essere muniti di una attestazione di frequenza dell’ultimo anno del ciclo secondario di secondo grado rilasciata dal dirigente scolastico e, se non ancora maggiorenni, dovranno essere accompagnati da almeno un genitore o da chi esercita la potestà genitoriale.

Ogni studente, senza prenotazione, potrà quindi recarsi presso uno degli hub siciliani di vaccinazione, istituiti sull’intero territorio della Regione, prima in Italia a procedere con le somministrazioni ai maturandi.

