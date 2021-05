Coronavirus, in Sicilia 372 nuovi contagi: solo 20 a Palermo e provincia

Sono 372 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia, nelle ultime 24 ore, su 19.335 tamponi processati. I casi riscontrati sono quasi uguali a quelli di ieri ma sono stati eseguiti più tamponi e così il tasso di positività è sceso all'1,9%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 378 i nuovi casi su 11.194 tamponi processati, con un tasso di positività del 3,4%.

Scendono ancora i ricoveri, -31 di cui 5 in terapia intensiva. Salgono, rispetto a lunedì, i decessi: altre 11 vittime. Sono 773, invece, i guariti. Rispetto alla giornata di martedì della scorsa settimana è stato registrato il 9% di casi in meno. Attualmente ci sono 12.604 positivi di cui 575 ricoverati, 93 in terapia intensiva, 11.936 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 205.280 e i decessi a 5.758. Da inizio pandemia sono 223.642 le persone contagiate dal Covid in Sicilia.

A livello provinciale, crollano i contagi a Palermo dove sono stati riscontrati soltanto 20 nuovi casi. A Catania ci sono 139 nuovi positivi, a Messina 31, a Siracusa 20, a Ragusa 25, a Enna 18, a Caltanissetta 5, ad Agrigento 79, a Trapani 35.

A livello nazionale, sono 3.224 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 2.490. Sono invece 166 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 110. Sono 252.646 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati in Italia. Ieri i test erano stati 107.481. Il tasso di positività è dell’1,2%, in netto calo rispetto al 2,3% di ieri.

