Coronavirus, in Sicilia positivi diminuiti nell'ultima settimana: l'incremento più basso dallo scorso ottobre

Dati sempre più confortanti in Sicilia sul fronte Covid: nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono stati 2.837, il 32,9% in meno rispetto alla settimana precedente, quando già si era registrata una diminuzione del 24,1%. È l’incremento settimanale più basso dallo scorso mese di ottobre.

Scende il numero dei nuovi positivi

"I dati della settimana appena conclusa - osserva il responsabile dell’ufficio Statistica del comune di Palermo, Girolamo D’Anneo - mostrano un nuovo deciso miglioramento: è diminuito il numero dei nuovi positivi, ed è diminuito anche il numero degli attuali positivi, dei ricoverati e dei ricoverati in terapia intensiva, il numero dei nuovi ingressi in terapia intensiva e il numero dei deceduti". Il numero degli attuali positivi è pari a 12928, 4231 in meno rispetto alla settimana precedente. Le persone in isolamento domiciliare sono 12208, 4021 in meno rispetto alla settimana precedente. I ricoverati sono 720, di cui 102 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono diminuiti di 210 unità (i ricoverati in terapia intensiva sono invece diminuiti di 16 unità).

Calano i ricoveri e le terapie intensive

Nella settimana appena conclusa si sono registrati 27 nuovi ingressi in terapia intensiva (-3,6% rispetto ai 28 della settimana precedente). Inoltre, il numero dei guariti (204225) è cresciuto di 6992 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari al 91,6% (era l'89,6% domenica scorsa).

Sono 76 i decessi negli ultimi 7 giorni

Ed il numero di persone decedute registrato nella settimana è pari a 76 (la settimana scorsa 103). Anche per i deceduti è l’incremento settimanale più basso dallo scorso mese di ottobre. Complessivamente le persone decedute sono 5739, e il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari al 2,6% (come domenica scorsa). I ricoverati complessivamente rappresentano il 5,6% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva lo 0,8%).

