Coronavirus, il bollettino: 238 casi in Sicilia e gli ospedali si svuotano, oggi 0 contagi a Enna

Sono 238 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 11.010 tamponi (tra molecolari e test rapidi), con un tasso di positività al 2,2%. Continua a calare dunque i numeri della pandemia nell'Isola, come dimostrano anche i numeri di vittime e ricoverati: 2 i decessi registrati quest'oggi mentre negli ospedali si liberano altri 46 posti letto. I guariti invece sono 575.

I reparti Covid continuano a svuotarsi: sono 618 i pazienti ricoverati in regime ordinario (44 in meno rispetto a ieri) e 102 quelli in terapia intensiva (-2) con un solo ingresso nelle ultime 24 ore. Questa la suddivisione per province dei nuovi casi: Catania 67, Messina 49, Palermo 43, Siracusa 24, Trapani 20, Ragusa e Caltanissetta 17, Agrigento 1 e nessun nuovo contagio a Enna. L'incidenza dei casi per 100 mila abitanti prosegue nel suo calo e si avvicina sempre più a quota 50.

Prosegue il calo della curva epidemica anche in Italia. I casi di oggi sono 3.995 (ieri 4.717) e con 179.391 tamponi effettuati (ieri 286.603), il tasso di positività è al 2,2% contro il 2,8 di domenica scorsa. Prosegue anche il calo dei decessi: sono 72 (ieri 125), per un totale delle vittime da inizio epidemia pari a 125.225. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Ad oggi il totale dei casi di Covid-19 in Italia sono stati 4.192.183. I dimessi ed i guariti sono 3.785.866, con un incremento di 6.573 rispetto a ieri. Mentre gli attualmente positivi sono 281.092, in calo rispetto a ieri di 2.652. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 9.161 (-327 rispetto a ieri) e quelli in terapia intensiva 1.410 (un decremento di 20 pazienti nelle ultime 24 ore). Ai minimi gli accessi giornalieri in rianimazione: appena 48.

