Vaccino Pfizer soltanto a chi ha prenotato, poche le dosi in Sicilia

Il vaccino Pfizer potrà essere somministrato “esclusivamente” a chi ha prenotato. Lo ha comunicato il dirigente generale dell’osservatorio epidemiologico dell’assessorato alla Salute Mario La Rocca alle Asp. Quindi, nessuno, può scegliere percorsi alternativi pur di avere una dose dello Pfizer. Il documento è stato inviato lo scorso 19 maggio e in questa maniera, il direttore dell’Osservatorio epidemiologico vuole evitare che non ci siano le dosi per chi si è prenotato.

Il prossimo 26 maggio è atteso in Sicilia un nuovo carico di vaccini Pfizer, mentre quelli Moderna e Johnson & Johnson sono arrivati oggi.

Intanto nell'hub vaccinale di Palermo, così come in quelli di altre città siciliane, si sono registrate code di alcune ore per ricevere la somministrazione. E si prevede un week end da tutto esaurito nei centri vaccinali di tutta l'isola, grazie anche alle tante iniziative previste dalle varie province come ad esempio "Proteggi te i nonni" che, a Palermo, ha permesso, da oggi, agli under 18 di accompagnare un anziano a ricevere la dose di vaccino e ricevere a loro volta il siero.

