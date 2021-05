Vaccini, in Sicilia scendono in campo anche i medici odontoiatri

Scendono in campo i medici odontoiatri sul fronte della campagna vaccinale: è stato firmato l’accordo tra il governatore Nello Musumeci, nella qualità di assessore alla Salute ad interim, e il Coordinamento Albi odontoiatri degli Ordini professionali della Sicilia, guidato dal presidente regionale Giuseppe Renzo, alla presenza delle organizzazioni sindacali di categoria.

Il protocollo prevede che tutti gli iscritti negli albi dei dentisti potranno partecipare alla somministrazione dei vaccini anti-Ccovid su base volontaria. Il reclutamento degli iscritti avverrà attraverso gli Ordini per competenza territoriale.

"Sono particolarmente soddisfatto - ha commentato Renzo - di questo prezioso e atteso coinvolgimento della nostra classe Medico odontoiatrica nella lotta contro il virus. Gli odontoiatri, nella loro formazione Medica hanno acquisito le corrette competenze e si sono resi sempre disponibili fin dall’inizio a combattere il rischio di contagio, a rispettare con grande rigore e determinazione la normativa anti-covid nella loro attività professionale e da oggi diventano davvero parte attiva al pari di tanti Medici e operatori della Sanità".

I medici odontoiatri dunque aderiranno a pieno titolo alla campagna vaccinale, come i medici di medicina generale e gli altri professionisti impegnati negli hub vaccinali: dovranno essere già stati sottoposti a ciclo vaccinale completo (una o due dosi in base al tipo di vaccino). Potranno somministrare i vaccini presso i centri e hub vaccinali o unità mobili indicate dalle relative Aziende Sanitarie di riferimento mentre non sarà consentito il reclutamento al di fuori degli iscritti all’Albo. Toccherà agli stessi Ordini comunicare alle Asp l’elenco di chi ha manifestato la propria disponibilità e la loro partecipazione sarà parametrata sulla base dell’effettivo fabbisogno di personale per garantire i target di somministrazione e i criteri di reperimento oggettivi.

La Regione Siciliana potrà, con successivo atto, autorizzare l’inoculazione dei vaccini da parte dei medici dentisti presso ulteriori sedi rispetto a quelle individuate, tra cui gli studi odontoiatrici inseriti su base volontaria nella rete dei punti di vaccinazione.

Gli odontoiatri aderenti alla campagna di vaccinazione sono stati invitati a partecipare all’evento formativo raccomandato per tutti gli operatori vaccinali e disponibile sul sito www.eduiss.it. e ciascuno di loro dovrà attestare di aver effettuato tale formazione online prima di iniziare l’attività vaccinale. Il compenso previsto è 31,50 euro per ora di attività in un centro vaccinale, hub vaccinale o unità mobile, 6,16 per ogni singola somministrazione più 3,84 euro per attività connesse (caricamento dati, gestione del consenso, Dpi) per un totale di 10 euro omnicomprensivo per inoculazione presso il proprio studio.

