Dall'1 giugno 3 regioni in zona bianca, da domani coprifuoco alle 23. Lunedì riaprono le palestre

Dall'1 giugno Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna saranno zona bianca, in queste regioni non ci sarà il coprifuoco. È la decisione presa nella cabina di regia.

Dal 7 giugno anche Abruzzo, Veneto e Liguria avranno questi parametri. Nelle regioni in zona bianca varranno solo le regole di comportamento, tra cui l’obbligo della mascherina e di rispettare il distanziamento.

Cosa succede in zona gialla

Per quanto riguarda la zona gialla si prevedono riaperture e graduale abolizione del coprifuoco. In zona gialla il coprifuoco ci sarà dalle ore 23 a partire da subito, dalle 24 a partire dal 7 giugno. Il superamento totale del coprifuoco ci sarà dal 21 giugno.

Novità per il pubblico agli eventi sportivi

La cabina di regia tenutasi a palazzo Chigi ha affrontato anche il tema della presenza di pubblico in eventi e competizioni sportive. La presenza di pubblico - è stato deciso - è autorizzata per tutti gli eventi e competizioni sportive dal 1 giugno all’aperto e dal 1 luglio al chiuso nei limiti già fissati (capienza non superiore al 25% di quella massima e comunque non superiore a 1000 persone all’aperto e 500 al chiuso), e non più limitatamente alle competizioni di interesse nazionale.

Riaprono i parchi di divertimento

Nella cabina di regia tenutasi a palazzo Chigi sulle misure anti-Covid è stata decisa l’anticipazione della riapertura delle attività di parchi tematici e di divertimento al 15 giugno.

Restano chiuse le discoteche

Le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all'aperto o al chiuso, restano sospese. E' quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi al termine della cabina di regia sul Covid.

Gli impianti di risalita in montagna riaprono il 22 maggio

Gli impianti di risalita in montagna riapriranno dal 22 maggio, alle condizioni indicate dalle linee guida.

Le palestre riaprono il 24 maggio

Aperture delle palestre il 24 maggio, quella delle piscine al chiuso il 1° luglio.

