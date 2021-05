Palermo, da domani scadono le ordinanze restrittive su vendita di alcolici e stazionamento

Lunedì Sicilia in zona gialla e domani, a Palermo, scadranno le ordinanze sindacali, che non verranno prorogate, relative al divieto di vendita da asporto di alcolici di qualsiasi gradazione da parte di ogni attività commerciale (compresi i distributori automatici), vigente sino alle ore 24 su tutto il territorio comunale e al divieto di stazionamento e limitazione di accesso in alcune aree della città.

Per la prossima settimana il sindaco Leoluca Orlando si riserva di adottare tutti i provvedimenti necessari per il contenimento della pandemia, d'intesa con il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza.

"L'allentamento delle restrizioni non deve farci abbassare il livello di guardia - ha dichiarato il sindaco Orlando -. Il passaggio in zona gialla della Sicilia è un'ottima notizia, ma occorre prudenza e il mantenimento da parte di tutti delle comuni abitudini che ci siamo dati in questi mesi: distanziamento, mascherina e frequente igienizzazione delle mani. Urgente intensificare le vaccinazioni che sono la via maestra per uscire dal tunnel della pandemia che ha mietuto tante vittime e messo in gravi difficoltà le attività economiche".

