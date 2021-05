Vaccino anti Covid, in Sicilia ormai esclusa solo la fascia 16-39 anni: entro l'estate dosi per tutti

La prossima tappa nella campagna di vaccinazione in Sicilia è il via alle prenotazioni per gli over 40. Da lunedì 17 maggio toccherà a loro prenotare la dose. L'estensione della somministrazione del siero per i nati dal 1972 al 1981 è stata autorizzata e adesso la Sicilia spera nel salto di qualità mentre il report sui vaccini vede ancora l'Isola all'ultimo posto in Italia per somministrazioni.

Non è ancora una campagna di massa, ma poco ci manca. Da lunedì, quindi, nell’Isola resteranno esclusi solamente i soggetti tra i 16 e i 39 anni che non hanno patologie. Il prossimo passo sarà allargare il target ai più giovani così da coinvolgere tutte le fasce d'età entro l'estate. Ma non solo, si attende anche l'ok dell'Ema, che potrebbe arrivare a breve, per le vaccinazioni con Pfizer ai giovanissimi tra i 12 e i 15 anni.

Da oggi, intanto, nelle more che il Comitato tecnico scientifico nazionale dia il proprio parere sull’utilizzo del vaccino AstraZeneca per gli under 60, il dirigente generale del dipartimento Asoe dell’assessorato alla Salute Mario La Rocca, su disposizione del presidente della Regione Nello Musumeci, ha comunicato alle Asp che la campagna di vaccinazione potrà proseguire, a richiesta, anche con vaccini a mRna (Pfizer o Moderna).

Resta invariato il siero da utilizzare, invece, nel richiamo per chi ha già effettuato come prima dose il vaccino AstraZeneca.

