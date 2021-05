Coronavirus, in Sicilia quasi 900 nuovi casi e 27 mila tamponi. Boom di positivi a Catania

Sono 894 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore su 27.362 tamponi processati. Numeri in risalita rispetto alla giornata di ieri quando i nuovi casi erano stati 589 su meno di 20 mila tamponi. L'indice di positività è così salito al 3,3%, ieri era al 3%. Crescono nuovamente i decessi: ben 26 in un solo giorno, e diminuiscono i ricoveri in ospedale (-29) anche se ci sono 2 nuovi ingressi in terapia intensiva. I guariti sono 936. Rispetto a 7 giorni fa i numeri sono simili. La Sicilia oggi è la seconda per contagi dietro alla Campania (1.109 nuovi casi) e davanti alla Lombardia (788 nuovi positivi e quasi 34 mila tamponi processati). La nostra regione è comunque sesta per tasso di positività.

A livello provinciale, nuova impennata a Catania che registra ben 392 nuovi positivi, a Palermo 131, a Messina 88, a Siracusa 17, a Ragusa 62, a Enna 14, a Caltanissetta 47, ad Agrigento 86, a Trapani 57.

A livello nazionale, sono 6.946 i positivi al test del coronavirus nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 5.080. Sono invece 251 le vittime in un giorno, in aumento rispetto alle 198 di ieri. Sono 286.428 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati in un giorno. Ieri i test erano stati 130.000. Il tasso di positività è del 2,4%, in calo di un punto e mezzo rispetto al 3,9% di ieri.

