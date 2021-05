Autostrade Siciliane, interventi su A18 e A20: come cambia la viabilità da lunedì

Autostrade Siciliane ha avviato un fitto programma di interventi per il monitoraggio e la riqualificazione strutturale delle autostrade A18 e A20. Da lunedì 10 maggio partono i lavori sulla Messina-Catania e la Messina- Palermo, ecco come cambia la viabilità.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, da lunedì 10 a venerdì 14 verrà paralizzato il traffico nella carreggiata in direzione Messina, tra il km. 7,200 e il km. 3,500. Il traffico sarà deviato con un doppio senso di circolazione sulla corsia opposta. Invece il 17 e 18 maggio la stessa carreggiata di valle rimarrà chiusa tra il km. 12,368 ed il km. 3,447.

Particolare attenzione sulla messa in sicurezza ci circa 300 chilometri sulla tangenziale di Messina. Secondo il cronoprogramma, lunedì 10 maggio verranno avviati sulla Messina-Catania le indagini georadar sulle gallerie Briga, Vallediana, S. Chiara, Schiavo, Serra, Caccamo, Velardi e S. Stefano.

Per quanto riguarda invece la Messina Palermo, il lavori si concentrano sui cavalcavia. Pertanto, sempre a partire da lunedì 10 maggio fino alla fine del mese verranno alternativamente parzializzati alcuni tratti in entrambe le direzioni di marcia.

Inoltre, da martedì a giovedì verranno effettuate le prove di carico sulle due campate del viadotto Zappulla, ricadente tra i comuni di Rocca di Caprileone e Capo D’Orlando. Per verificarne l’elasticità strutturale l’11 e il 12 verrà chiusa la carreggiata di valle (in direzione Messina) e il 13 e 14 quella di monte (in direzione Catania). In entrambi i casi i veicoli saranno deviati sulla corsia opposta con doppio senso di circolazione.

L'obiettivo di Autostrade Siciliane è quello di consegnare i lavori nel più breve tempo possibile, per riattivare una percorrenza fluida delle strade interessate, tanto che, quando possibile, gli interventi si svolgeranno anche di notte.

