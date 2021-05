Vaccini, Papa Francesco: "Sospendere i brevetti, garantire l'accesso universale"

Serve «uno spirito di giustizia che ci mobilita per garantire l’accesso universale ai vaccini e la sospensione temporanea dei diritti di proprietà intellettuale; uno spirito di comunione che ci permette di generare un modello economico diverso, più inclusivo, giusto e sostenibile». Così Papa Francesco in un videomessaggio - in spagnolo - ai partecipanti al «Vax Live: The Concert To Reunite The World», concerto benefico organizzato da Global Citizen per sostenere la distribuzione globale equa dei vaccini.

«Ogni ingiustizia sociale, ogni emarginazione di alcuni nella povertà o nella miseria colpisce anche l’ambiente. Natura e persona sono unite. Dio Creatore infonde nei nostri cuori uno spirito nuovo e generoso per abbandonare il nostro individualismo e promuovere il bene comune», ha continuato Francesco che ha sottolineato come tutte le cose siano «interconnesse».

«E' chiaro che - ha aggiunto - stiamo vivendo una crisi. La pandemia ci ha messo tutti in crisi, ma non dimenticate che non si esce da una crisi allo stesso modo, o se ne esce meglio o peggio. Il problema sta nell’avere l’inventiva per cercare modi migliori».

