Coronavirus, il bollettino: in Sicilia continua la discesa della curva. Più di 1.500 guariti, in calo i ricoveri

Sono 851 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore su 25.434 tamponi processati (tra molecolari e test rapidi), con un tasso di positività al 3,3%. Si conferma la discesa della curva: sabato scorso i casi erano stati 1.000 e il tasso di positività era pari al 3,7%. Le vittime del virus sono state 19, mentre i guariti 1.532.

Prosegue la discesa dei ricoveri: sono 26 in meno quelli in regime ordinario, per un totale di 995 pazienti. Leggero calo anche per quanto riguarda le terapie intensive, dove si trovano ricoverati 140 pazienti (-2 rispetto a ieri). Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Palermo 236, Catania 199, Messina 81, Siracusa 73, Trapani 41, Ragusa 71, Caltanissetta 65, Agrigento 69 e Enna 16.

Ancora in calo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi nelle 24 ore sono 10.176 contro i 10.554 di ieri, con 10mila tamponi in più, 338.436. Il tasso di positività è al 3%, in calo rispetto al 3.4% di una settimana fa. I decessi sono 224 (ieri 207), per un totale di 122.694 vittime da inizio epidemia.

In discesa i ricoveri: le terapie intensive sono 42 in meno (ieri -55) con 110 ingressi del giorno (ieri 109) e sono ora 2.211 in tutto, mentre i ricoveri ordinari calano di 532 unità (ieri -536), 15.799 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi odierni è la Lombardia (+1.584), seguita da Campania (+1.415), Lazio (+999), Puglia (+979), Emilia Romagna (+875) e Sicilia (+851). I contagi totali salgono a 4.102.921. In aumento i guariti, 17.394 (ieri 15.580), per un totale di 3.590.107. Continuano a diminuire gli attualmente positivi, 7.444 in meno (ieri -5.238): i malati attuali sono ora 390.120. Di questi, sono in isolamento domiciliare 372.110 pazienti.

