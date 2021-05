Coronavirus: in Sicilia 1.202 nuovi positivi, diminuiscono i ricoveri. Boom di casi a Catania

Sono 1.202 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore su 26.265 tamponi processati e il tasso di positività è salito al 4,6% (ieri 2,9%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 792 i nuovi casi a fronte di oltre 27 mila tamponi. Boom di dimissioni nelle ultime 24 ore, ben 61 di cui 3 dalla terapia intensiva. Sono 24 i decessi e 1.829 i guariti.

Attualmente ci sono 23.878 positivi di cui 1.063 ricoverati in ospedale, 149 in terapia intensiva e 22.666 in isolamento domiciliare. Sono 184.485 le persone guarite mentre i decessi salgono a 5.516. Da inizio pandemia sono 213.879 le persone contagiate.

A livello provinciale c'è da registrare un boom di casi in provincia di Catania, ben 467 nuovi positivi. Per il resto, a Palermo 207, a Messina 76, a Siracusa 117, a Trapani 22, a Ragusa 100, a Caltanissetta 162, ad Agrigento 46 e ad Enna 5.

La Sicilia è la terza per contagi dietro la Lombardia con 2.151 casi e la Campania con 1.503. Rispetto a 7 giorni fa, la nostra regione ha un incremento di casi del 13%.

A livello nazionale sono 11.807 nuovi positivi e 258 le vittime nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 10.585 e 267 i decessi. Sono 324.640 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati. Ieri i test erano stati 327.169. Il tasso di positività è salito al 3,6% (ieri era al 3,2%).

