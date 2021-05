Coronavirus, bollettino da zona gialla per la Sicilia: calano contagi, ricoveri e terapie intensive

Prosegue il calo dei contagi da Coronavirus in Sicilia, dove oggi sono stati registrati 782 nuovi casi su 27.072 tamponi (tra molecolari e test rapidi): il tasso di positività è al 2,9%. Mercoledì scorso i casi erano stati 980 e il tasso di positività era pari al 3,3%. La curva epidemiologica mantiene quindi la sua fase discendente mentre resta stabile il numero delle vittime, oggi 24. Ancora un alto numero di guariti: 1.052 nelle ultime 24 ore.

In calo anche la pressione su reparti ospedalieri con il numero dei ricoverati in regime ordinario che scende a 1.121, con un saldo di -31 rispetto a ieri. Bene anche le terapie intensive, dove si contano 8 posti letto occupati in meno: sono 152 attualmente i ricoverati in rianimazione, con 7 ingressi nelle ultime 24 ore.

Questa la suddivisione provinciale dei nuovi casi: Palermo 217, Siracusa 157, Catania 142, Caltanissetta 79, Messina 65, Agrigento 42, Trapani 38, Ragusa 32 ed Enna 10. Da inizio pandemia sono 212.677 i siciliani colpiti dal virus, 5.492 i morti e 182.656 i guariti. Nell'Isola si trovano attualmente 24.529 positivi (in calo di 294 unità), di cui 23.256 in isolamento domiciliare.

Sono invece 10.385 i casi di Covid registrati in Italia, con un numero di tamponi non molto più elevato di quello di 24 ore fa: 327.169 contro 315.506. Il tasso di positività è al 3,2% e dunque in calo nel trend settimanale: mercoledì scorso era al 4%. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

In calo il numero di morti nelle ultime 24 ore connessi con il coronavirus: sono 267 contro 305 di ieri, per un totale di 122.005 dall’inizio della pandemia. Cala ancora la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoveri ordinari sono 17.520, con un decremento di 656 unità rispetto a ieri; i pazienti in terapia intensiva sono 2.368, con 142 ingressi del giorno (+6), contro i 2.423 che risultavano ieri (-55).

Le persone in isolamento domiciliare sono al momento 387.241, contro le 393.290 indicate ieri. Gli attualmente positivi sono 407.129 (ieri 413.889); i dimessi e guariti sono 3.541.266. Il totale delle persone testate è salito a 26.124.917; il numero totale di tamponi è finora pari a 54.879.330, di cui 14.002.686 processati con test antigenico rapido e gli altri 45.876.644 con il molecolare.

