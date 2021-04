Stop all'ingresso in Italia da Bangladesh e India, aereo con 214 passeggeri fermo a Fiumicino

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza che vieta l’ingresso, da qualsiasi punto di confine, a chi negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato o transitato anche in Bangladesh oltre che in India. Il provvedimento inoltre, visto l’ulteriore aggravamento della situazione epidemiologica nei due Paesi, rafforza le misure di isolamento per le persone residenti in Italia autorizzate al rientro.

Intanto all’aeroporto di Fiumicino è atterrato alle 20.57, con 214 passeggeri, di cui 28 bambini e tre neonati a bordo, il volo dell’Air India AI 1123 proveniente da Delhi. I passeggeri, una volta sbarcati, come avvenne già con i voli provenienti dal Bangladesh, saranno tutti sottoposti, presso il Terminal 5 decentrato, ad un tampone antigenico eseguito dalle squadre Uscar, con la struttura sanitaria allestita dalla Regione Lazio.

Pronti sul piazzale dinanzi al Terminal 5, decentrato nello scalo, anche tre pullman e due van dell’esercito per trasferire alla Cecchignola ed un Covid hotel i viaggiatori, che trasportano complessivamente 350 bagagli. ADR insieme alla protezione civile ha allestito anche viveri per rifocillare i passeggeri. Sul posto un nutrito dispositivo formato da polizia di stato, protezione civile e personale di Adr.

