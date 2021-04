Scuole aperte anche d'estate: pronto il piano del ministero, a disposizione 510 milioni

Attività ricreative sul modello del tempo d'estate, visite in musei e teatri: c'è anche questo nel 'Piano per l’estate' del ministero dell’Istruzione che è atteso a breve. Un piano che prevede scuole aperte anche nei mesi estivi, luglio e agosto, per accompagnare gli studenti non solo sul fronte di un rafforzamento dell’apprendimento ma anche di un recupero di quella socialità ricreativa persa in un anno scolastico segnato da chiusure e da dad a causa del Covid.

Le risorse, secondo quanto viene confermato dal ministero, ammonteranno a 510 milioni: una cifra che servirà intanto per gli insegnanti che saranno disponibili durante l’estate, perchè la loro adesione sarà su base volontaria e per il loro impegno extra saranno pagati in più. E inoltre, per tutte le spese collegate agli istituti scolastici che rimarranno aperti per consentire le attività ludico-ricreative che potranno essere collegate allo sport o alla cultura, con laboratori teatrali e tematici di altro tipo. Tutto ciò, insomma, di cui i ragazzi sono stati privati in quest’anno pandemico.

Recupero della socialità perduta, quindi, ma anche rafforzamento degli apprendimenti: quest’anno non ci sarà il 'tutti promossi' finale e quindi è previsto che per colmare i debiti ci siano dei corsi ad hoc. Il settore dell’Istruzione avrà comunque a disposizione - come ha sottolineato ieri il premier Mario Draghi in Parlamento - molte risorse dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza): quasi 32 miliardi che saranno utilizzati dal reclutamento e la formazione degli insegnanti fino all’ammodernamento delle infrastrutture scolastiche e alla ricerca.

