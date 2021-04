Vaccini, arrivate in Sicilia 30 mila dosi di Moderna e Astrazeneca: ecco dove verranno consegnate

Nuove dosi di vaccini anti-Covid sono giunte in Sicilia e stanno per essere consegnate. Il corriere espresso Sda di Poste Italiane sta provvedendo in queste ore a consegnare in Sicilia 30 mila vaccini anti-Covid: 19.200 dosi Moderna e 10.800 Astrazeneca.

Le consegne sono destinate alle farmacie ospedaliere di Giarre (6.600), Palermo (8.000), Milazzo (4.000), Enna (1600), Erice Casa Santa (2.300), Siracusa (2.100), Ragusa (1.700), Agrigento (2.300) e Caltanissetta (1.400).

