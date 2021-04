Coronavirus, contagi in crescita in alcuni comuni siciliani: nuove zone rosse e proroghe

Proroghe di zone rosse in Sicilia e nuovi semi lockdown: lo ha deciso il governatore Nello Musumeci, in base all'andamento epidemiologico e le richieste dei sindaci. La provincia di Palermo esce dalla zona rossa e torna in quella arancione anche se il capoluogo e 22 comuni rimangono in semi lockdown.

Ulteriore proroga di zona rossa, sempre fino al 28 aprile, sarà disposta per i comuni di Acquaviva Platani in provincia di Caltanissetta e Lampedusa e Linosa nell'Agrigentino.

Inoltre, a seguito delle relazioni delle competenti Aziende sanitarie e sentiti i sindaci interessati, saranno istituite nuove zone rosse per Cattolica Eraclea in provincia di Agrigento, Gela nel Nisseno e Randazzo in provincia di Catania, a partire dal 24 aprile fino al 5 maggio compreso.

