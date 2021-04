Vaccini, potenziato il sistema di prenotazione in Sicilia: sms e numero verde 7 giorni su 7

Nuovo metodo di prenotazione dei vaccini anti-Covid in Sicilia. Arriva anche l'sms ed inoltre Poste Italiane ha deciso di estendere il servizio di call center, attraverso il numero verde 800.00.99.66, anche nel fine settimana, con orari dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 20.

I cittadini di tutte le regioni che hanno adottato la piattaforma realizzata da Poste Italiane (quindi anche in Sicilia) potranno prenotare la loro dose semplicemente inviando un sms con il codice fiscale al numero 339.9903947. Entro 48-72 ore verranno ricontattati dal servizio clienti di Poste Italiane per procedere telefonicamente alla scelta di luogo e data dell’appuntamento.

Un modo per aiutare chi ancora è in difficoltà con il metodo più tecnologico della prenotazione online. Il servizio è attivo 24 ore su 24 e non presenta costi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per l’invio di un semplice sms dall’operatore telefonico di appartenenza.

Tutto ciò si aggiunge alle piattaforme online www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it e testcovid.costruiresalute.it, gli Atm Postamat, la rete dei portalettere e il numero verde operativo 7 giorni su 7.

