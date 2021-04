Nuovi posti di terapia intensiva a Messina, Acireale e Siracusa: via libera della Regione

Via libera a tre cantieri per nuovi posti di terapia intensiva negli ospedali di Acireale, Messina e Siracusa. La Regione, ha pubblicato i decreti per danno l'ok ai lavori. A occuparsi dell'iter l'ingegnere Tuccio D’Urso, soggetto attuatore del presidente della Regione per l'emergenza Covid nell'Isola.

In particolare, ad Acireale iniziano i lavori delle terapie semi-intensive all'ospedale Santa Marta e Santa Venera: si realizzeranno 8 posti di terapia sub intensiva collegati all'ampliamento del Pronto soccorso e alla nuova tac.

Via libera anche al Policlinico di Messina alla realizzazione di 16 posti di terapia intensiva. Mentre all'ospedale Umberto I di Siracusa verrà realizzato un nuovo padiglione contenente il Pronto soccorso per le malattie infettive e un reparto con 18 posti di terapia intensiva. I tre cantieri non avranno una durata superiore ai cento giorni.

Diventano così 33 le opere attualmente in esecuzione.

