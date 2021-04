Spostamenti tra regioni di colore diverso, servirà un "pass": cosa è e chi può ottenerlo

Italiani liberi di spostarsi tra le varie regioni gialle ma per chi vorrà andare in una zona con una colorazione diversa occorrerà un "pass". La novità è stata annunciata oggi durante la conferenza stampa di Draghi che ha illustrato la road mapp delle riaperture in Italia.

In pratica si tratta del passaporto vaccinale (made in Italy) o green pass sul modello europeo. Per passare tra le regioni che si trovano in fasce diverse bisognerà avere un certificato che dimostrerà di essere stati sottoposti al vaccino, di avere un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti o di aver avuto il Covid ed essere guariti.

Un "pass", dunque, che sarà utilizzato anche anche in estate quando ci sarà, si spera, il via libera per andare in vacanza.

