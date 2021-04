Coronavirus: in Sicilia scende il tasso di positività ed è boom di guariti, salgono i ricoveri in terapia intensiva

Sono 1.370 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Sicilia su 33.300 tamponi processati e l'indice di positività scende ancora per il secondo giorno consecutivo e si attesta a 4,1%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Scendono i ricoveri in ospedale (-8) ma salgono le terapie intensive. Ci sono da segnalare nuove 21 vittime ma è boom di guariti: 1248. Rispetto a 7 giorni fa c'è il 9% in meno di casi.

Attualmente ci sono 24.875 positivi di cui 1.210 ricoverati in ospedale, 189 in terapia intensiva, 23.476 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 163.340 mentre i decessi a 5.128. Da inizio pandemia sono stati 193.343 i contagi da Covid in Sicilia.

A livello provinciale, sono 455 i nuovi positivi a Palermo, 374 a Catania, 135 a Messina, 108 a Siracusa, 5 a Ragusa, 42 a Enna, 65 a Caltanissetta, 75 ad Agrigento, 111 a Trapani.

A livello nazionale sono 15.943 i positivi al test del coronavirus nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 16.974 . Sono invece 429 le vittime in un giorno (ieri 380). Sono 327.704 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati. Ieri i test erano stati 319.633. Il tasso di positività è del 4,8%, ieri era stato del 5,3%, quindi in calo dello 0,5%. In totale i casi da inizio epidemia sono 3.842.079 , i morti 116.366. Gli attualmente positivi sono 506.738 (-3.285 rispetto a ieri), mentre i guariti e dimessi dall’inizio della pandemia sono 3.218.975 (+18.779). In isolamento domiciliare ci sono 478.629 persone (-2.390 rispetto a ieri).

