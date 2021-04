Vaccino Astrazeneca, week end dedicato alla fascia 60-79 anni: a Palermo consigliata la preregistrazione

Ai nastri di partenza la tre giorni dedicata alle vaccinazioni anti-Covid con il siero Vaxzevria (nuova denominazione di AstraZeneca). Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 aprile aperture prolungate dei centri vaccinali per consentire di immunizzarsi a tutte le persone tra i 60 e i 79 anni senza controindicazioni all’uso di questo vaccino.

I cancelli dell’hub provinciale Fiera del Mediterraneo di Palermo resteranno aperti come al solito fino alle 22, orario di entrata dell’ultima automobile, per poi proseguire con l’ultimo turno di inoculazioni fino a mezzanotte. Le vaccinazioni straordinarie senza prenotazione con AstraZeneca per la fascia 60-79 anni si terranno dalle 8 alle 22.

Fino alle 24 verranno vaccinati anche coloro che si erano già prenotati nei giorni scorsi e che appartengono alle categorie over 80, estremamente vulnerabili e operatori sanitari.

A chi sia intenzionato a partecipare all’open weekend alla Fiera del Mediterraneo è fortemente consigliata la preregistrazione sulla piattaforma https://fiera.asppalermo.org/ nella sezione dedicata, in modo da selezionare l’orario di arrivo e avere già con se i moduli compilati da presentare al medico per le valutazioni cliniche. La preregistrazione servirà ai vaccinandi per accorciare i tempi e alla struttura della Fiera per gestire gli ingressi al meglio.

A Palermo e provincia sono in tutto 16 i centri di vaccinazione. “Il momento drammatico che stiamo vivendo ha sottolineato il direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni - impone di riconoscere al vaccino l’unica possibilità di liberarci dall’assedio del covid. Gli inglesi hanno utilizzato Astra Zenica e sono salvi. Invitiamo la gente a sfruttare l’opportunità dell’Open weekend per vaccinarsi nella sede più vicina. Sono sedici i Centri di città e provincia che lavoreranno per coprire un’ampia fascia oraria in maniera tale da venire incontro ad ogni esigenza del cittadino”.

Le strutture ospedaliere dell’Asp (Ingrassia, Cimino di Termini Imerese, Dei Bianchi di Corleone, Civico di Partinico e Madonna dell’Alto di Petralia Sottana) saranno attive per l’Open weekend con Astra Zeneca domani, sabato e domenica dalle ore 15 alle 22, le sedi distrettuali dalle 8 alle 20, mentre Villa delle Ginestre e l’Hub provinciale della Fiera del Mediterraneo dalle 8 alle 22. A tutti coloro i quali aderiranno all’iniziativa sarà riservata una corsia aggiuntiva dedicata per l’accesso alle strutture.

