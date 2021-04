Coronavirus, allarme carrelli: "In ospedale tanti casi di coronavirus dai supermercati"

Allarme carrelli dei supermercati: sarebbero veicolo di trasmissione del Coronavirus. Un argomento affrontato tanto tempo fa, ma che mai come adesso, con l'aumento dei contagi in Sicilia, diventa attuale.

Un vero pericolo, tanto è vero che molti market, all'ingresso, mettono a disposizione dei clienti non solo l'igienizzante per le mani ma anche uno apposito che serve per igienizzare i carrelli. In effetti, sono davvero poche le persone che pensano a disinfettarli ma, come ha raccontato Enzo Provenzano, coordinatore del Covid Hospital di Partinico, in un'intervista a Tgs, occorre fare molta attenzione.

Nel nostro ospedale abbiamo osservato il ricovero di intere famiglie (padre, madre e figli) così come abbiamo notato cluster provenienti da supermercati di Partinico. Abbiamo pensato, come gruppo, ad esempio ai carrelli dei supermercati che vengono lasciati fuori e vengono utilizzati da molte persone divenendo così fonte di contagio.

Provenzano ha anche posto l'attenzione sull'età media dei ricoverati che "si è abbassata, adesso è di 46 anni. In ospedale ci sono anche ragazzi di 18 e 20 anni".

