Coronavirus, il bollettino: Sicilia stabile nei nuovi contagi, 14 morti e frenano i ricoveri

Sono 1.229 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. I tamponi processati sono stati 26.229 (tra molecolari e test rapidi) e il tasso di positività è del 4,7%, invariato rispetto a ieri. Sabato scorso i contagi nell'Isola erano stati 1.014 ma con meno tamponi e una percentuale di positività pari al 5,1%. Dunque un lieve miglioramento da confermare nei prossimi giorni, è possibile che già adesso si sia raggiunto il picco dei contagi e la curva possa pian piano iniziare la decrescita.

Nelle ultime 24 ore si registrano invece 14 morti, 776 le persone che hanno superato l'infezione e risultano ufficialmente guarite. Sembra stabilizzarsi la situazione ospedaliera: sono 1.152 i ricoverati nei reparti Covid dell'Isola (3 in più rispetto a ieri) mentre calano di 4 unità i pazienti in terapia intensiva, dove i posti occupati sono 164. Gli ingressi in rianimazione nelle ultime 24 ore sono stati 8, in lieve calo rispetto a ieri.

Per quanto riguarda la distribuzione tra le province, Palermo registra 433 nuovi positivi, Catania 205, Messina 114, Siracusa 159, Trapani 53, Ragusa 51, Caltanissetta 80, Agrigento 114, Enna 20. Dall'inizio della pandemia sono 185.367 i siciliani colpiti dal virus, 5.029 le vittime e 158.147 i guariti. Il numero degli attuali positivi è di 22.191 (con un incremento di 439 rispetto a ieri), di questi 20.875 si trovano in isolamento domiciliare.

In calo i casi di Covid in Italia: nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, sono stati 17.567 nuovi contagi rispetto ai 18.938 di ieri; in calo anche il numero dei tamponi (320.892 contro i 362.973 di ieri) con un tasso di positività in lieve rialzo al 5,5% (5,47% per la precisione), ieri 5,2%. Sono 344 le nuove vittime (ieri 718 per un ricalcolo dei decessi in Sicilia) per un totale di 113.923 morti da inizio pandemia.

Anche sul fronte nazionale si conferma il calo della pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati con sintomi sono 27.654, con un decremento di 492 unità, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 3.588, ovvero 15 in meno (186 ingressi del giorno a fronte dei 192 di ieri). I positivi in isolamento domiciliare sono 501.843, ben 2.769 in meno rispetto a ieri. Il numero dei casi totali dall’inizio della pandemia sale a 3.754.077. I guariti/dimessi aumentano di 20.483 unità arrivando a 3.107.069, gli attualmente positivi sono 533.085, in calo di 3.276.

