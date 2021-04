La Sardegna passa in zona rossa, 6 regioni vanno in arancione. La Sicilia non cambia fascia

Zona rossa per la Sardegna e così dopo poco tempo deve subire un doppio salto: dal bianco alla fascia con più restrizioni. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, ha firmato le nuove ordinanze che andranno in vigore a partire dal 12 aprile. Passano in arancione le regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana. Passa in zona rossa, come detto, la Sardegna.

Oggi sono 380 nuovi casi di Covid-19 in Sardegna per un totale di 48.315 complessivamente accertati dall’inizio dell’emergenza. Nell’isola si registrano quattro nuovi decessi (1.259 in tutto) e un aumento dei ricoverati: 321 i pazienti attualmente in reparti non intensivi (+19) e 50 (+1) quelli in terapia intensiva. In totale sono stati eseguiti 1.057.452 tamponi, per un incremento complessivo di 7.955 test rispetto al dato precedente. Il rapporto casi positivi-tamponi eseguiti segna per l’Isola un tasso di positività del 4,7%. Tutto ciò ha indotto il governo a proclamare la zona rossa.

