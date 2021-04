Vaccino Astrazeneca in Sicilia anche da 65 a 69 anni: tutti i modi per fare la prenotazione

Vaccino anche per i 65enni. Da ieri in Sicilia la campagna di vaccinazione anti-Covid riguarda anche la fascia di età tra i 65 e i 69 anni. Alcune ore dopo l'annuncio sono stati aggiornati i sistemi telematici di prenotazione ai quali possono accedere per richiedere la dose di AstraZeneca.

COME PRENOTARE

Per prenotare, la procedura è identica a quelle già in atto per gli altri target della campagna vaccinale. Dunque lo si può fare accedendo alla piattaforma della struttura commissariale nazionale, gestita da Poste Italiane, prenotazioni.vaccinicovid.gov.it o attraverso il portale regionale www.siciliacoronavirus.it.

Il sistema telematico non è l'unico possibile. Si può prenotare, infatti, anche attraverso il call center dedicato, il cui numero verde è 800.00.99.66 ed è attivo da lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 (esclusi sabato e festivi) o attraverso i 687 sportelli Postamat e tramite il canale costituito dai portalettere di Poste Italiane che inseriscono in agenda gli appuntamenti richiesti dai cittadini secondo la categoria di riferimento.

LA DIRETTIVA

La fascia di età a cui somministrare il vaccino è pronta ad allargarsi ulteriormente. Il commissario Francesco Figliuolo ha, infatti, preparato una direttiva per le Regioni con regole uniformi e chiare per tutte sugli obiettivi da raggiungere sul territorio nella somministrazione dei vaccini agli over 60.

La vicenda di AstraZeneca però ostacola le Regioni, che si trovano a dover rimodulare i propri piani. Lo stop agli under 60 potrebbe pesare su un terzo delle circa 26 mila inoculazioni al giorno, 7-8 mila delle quali sono del vaccino britannico. Ecco perchè è fondamentale che Pfizer, Moderna e Johnson&Johnson rispettino le consegna assicurate o per tutto maggio ci saranno grossi problemi.

ASTRAZENECA IN SICILIA

In Sicilia l'attuale dotazione di AstraZeneca è di circa 90mila dosi. Ma è in programma un approvvigionamento settimanale - per le prossime tre settimane - di 20mila dosi a consegna.

Ad oggi per aprile sono prenotati circa 44mila soggetti in target, ma secondo una stima sarebbero stati circa 11mila i cittadini siciliani ad avere rinunciato alla somministrazione del vaccino dell'azienda anglo-svedese.

© Riproduzione riservata