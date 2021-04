Vaccini in Sicilia, riaperte le prenotazioni per over 80 e fragili: arrivate 113mila dosi Pfizer

Riaperte in Sicilia le prenotazioni per le vaccinazioni degli over 80 e dei soggetti fragili. La Regione ha comunicato la riattivazione del servizio grazie all'arrivo di 113 mila dosi del vaccino Pfizer. Nel frattempo si lavora per attivare le prenotazioni della fascia 65-79 anni, a cui verrà somministrato il vaccino AstraZeneca.

Il cambio di strategia sul vaccino anglo-svedese, adesso consigliato per gli over 60, costringe il governo a rimettere mano al piano vaccinale, già cambiato tre volte dall'inizio della campagna a dicembre. Un colpo di scena che costringerà a rinviare o cancellare le prenotazioni fissate fino a maggio, senza contare i richiami per almeno 2 milioni e 300mila italiani da gestire, e appunto le fasce d'età da rivedere.

Intanto la Commissione parlamentare Antimafia ha chiesto gli elenchi dei vaccinati a Sicilia, Calabria, Campania e Valle D'Aosta. Sotto l'occhio della commissioni ci sono i vaccinati ricadenti nella categoria 'altro' che nelle4 regioni risultano avere numeri ben maggiori rispetto alla media nazionale.

