Covid, Sicilia vicina ai 1000 casi: cala il tasso di positività, ospedali sempre in affanno

Sono 998 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia su 24.958 tamponi (tra molecolari e test rapidi), con un tasso di positività al 4%. Dunque rispetto agli ultimi giorno più contagi ma con un numero molto più alto di tamponi, in calo anche le vittime che oggi sono 16 mentre in ospedale il numero dei ricoveri nei reparti Covid continua a crescere: sono 43 in più per un totale di 1.125 pazienti. In lieve calo invece i ricoverati in terapia intensiva: sono 157 in tutto, tre in meno rispetto al bollettino di martedì.

Questa la suddivisione per province dei nuovi contagi: Palermo 396, Catania 138, Messina e Agrigento 88, Enna 87, Caltanissetta 73, Siracusa 59, Trapani 40, Ragusa 29. Da inizio pandemia sono 181.346 i siciliani colpiti dal virus, 4.746 i morti e 151.254 i guariti (88 nelle ultime 24 ore). In crescita il numero degli attuali positivi, pari a 25.346 (+894), di cui 24.064 in isolamento domiciliare obbligatorio.

Sono 13.708 invece i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 7.762 di ieri. Il numero di tamponi effettuati è 339.939 (contro i 112.962 di ieri). Il numero di decessi è il più alto da molti mesi ed è pari a 627 contro i 421 di ieri, ma è un numero che comprende anche vittime non registrate nei giorni scorsi. L’indice di positività scende al 4% (ieri era al 6,9%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute - Istituto superiore di sanità e Regioni e Province autonome sulla diffusione dell’epidemia.

Diminuisce il numero di ricoverati, sia nei reparti ordinari che nelle terapie intensive. Nel primo caso la decrescita è pari a 21 unità (ieri era stato di 552), portando il totale attuale a 29.316; nel secondo caso la diminuzione è di 60 unità, numero molto superiore a quello di ieri (6), portando il totale attuale in terapia intensiva a 3.683 unità. Ad oggi i casi di Covid totali sono 3.700.393, 112.374 i morti e 3.040.182 i guariti (20.927 nelle ultime 24 ore). Gli attuali positivi calano a 547.837, di cui 514.838 in isolamento.

