Vaccini: 105mila nuove dosi di AstraZeneca in Sicilia, prenotazioni ferme per over 80 e fragili

Saranno di nuovo a regime da giorno 8 aprile, con l’arrivo delle nuove dosi vaccinali Pfizer, le prenotazioni per la somministrazione dei vaccini agli anziani oltre gli 80 anni di età e ai soggetti fragili. Lo comunica una nota dell’Assessorato per la Salute della Regione Siciliana. Le inoculazioni per queste categorie sono al momento sospese nell'Isola a causa dell'esaurimento delle dosi. Proseguono intanto le prenotazioni per tutti i cittadini compresi nella fascia di età dai 70 ai 79 anni, per gli insegnanti e per chi lavora nel mondo della scuola.

Il corriere espresso Sda di Poste Italiane sta provvedendo in queste ore alla consegna in Sicilia di 105 mila vaccini AstraZeneca. Le ultime consegne sono destinate alle farmacie ospedaliere di Giarre (23.100), Milazzo (13.000), Enna (3.400), Palermo (26.000), Erice Casa Santa (9.000), Siracusa (8.300), Ragusa (6.700), Augusta (1.000), Agrigento (9.000), e Caltanissetta (5.500). Salgono così a circa 400 mila le dosi anti-Covid recapitate da Sda nei centri dell’Isola dall’inizio delle forniture.

Entro Pasqua il corriere di Poste Italiane gestirà oltre 3 milioni 100 mila forniture su tutto il territorio nazionale. La dose vaccinale è prenotabile dai cittadini rientranti nei target interessati attraverso i consueti canali messi a disposizione da Poste Italiane: la piattaforma prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, il call center dedicato - telefonando al numero verde 800.009.966 attivo da lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 (esclusi sabato e festivi) -, i 687 sportelli ATM Postamat e attraverso la rete dei 2.300 portalettere operanti sull'Isola.

Resta inteso che le prenotazioni sono subordinate alle disponibilità di slot stabiliti dai centri vaccinali. Qualora in fase di richiesta non fosse possibile procedere, si consiglia di riprovare nei giorni successivi ovvero quando le istituzioni comunicheranno nuove disponibilità. È possibile prenotare anche tramite il portale regionale www.siciliacoronavirus.it.

© Riproduzione riservata