Vaccini in Sicilia, arrivano nuove dosi e la Regione progetta il via per la fascia 65-69 anni

La Sicilia si organizza per aprire la campagna vaccinale alla categoria compresa tra i 65 e i 69 anni. Come scrive Fabio Geraci sul Giornale di Sicilia in edicola, domenica arriveranno nell'Isola 140mila dosi di AstraZeneca e il piano sul tavolo di Mario La Rocca, il dirigente generale della Pianificazione strategica dell’assessorato regionale alla Salute, è dunque pronto a partire per dare una forte accelerazione alle somministrazione delle dosi.

La decisione definitiva dovrebbe essere presa dopo Pasqua e comunque non appena sarà confermata la programmazione che prevede la fornitura di ventimila vaccini AstraZeneca a settimana (il totale ad aprile sarà di circa 200mila dosi) a cui si aggiungono le 36.300 dosi di Moderna distribuite ieri, le 76mila di Pfizer consegnate lunedì scorso e il primo lotto del vaccino monodose di Johnson&Johnson atteso il 16 di questo mese.

Anche i tecnici di Poste Italiane sono stati messi in allerta per dare il via agli appuntamenti per la fascia tra i 65 e i 69 anni: nel frattempo sono ripartite le prenotazioni per completare le vaccinazioni degli over 80, dei fragili e dei vulnerabili e del personale del mondo della scuola. Finora, in Sicilia, sono state gestite quasi 940mila dosi mentre le somministrazioni hanno sfondato di poco quota 800mila ma, secondo il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, la vaccinazione andrebbe a rilento.

© Riproduzione riservata