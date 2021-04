In Sicilia oggi altre 36mila dosi di vaccino Moderna

Saranno distribuite tra oggi e domani in Sicilia 36.300 dosi del vaccino Moderna che vanno ad aggiungersi alle 76 mila di Pfizer già consegnate un paio di giorni fa negli hub dell’Isola.

In totale - scrive Fabio Geraci sul Giornale di Sicilia in edicola - oltre 110 mila vaccini a disposizione che serviranno per continuare nella somministrazione agli «over 80», ai fragili e agli estremamente vulnerabili e ai loro caregiver: questi ultimi accedono senza prenotazione ma devono dimostrare di essere incaricati ad accudire il malato.

La nuova fornitura di Moderna, che sarà effettuata attraverso il corriere espresso di Poste Italiane, porterà 9.100 dosi a Palermo; 8.100 a Giarre; 4.500 a Milazzo; 3.200 nella farmacia ospedaliera di Erice; 3.100 ad Agrigento; 2.900 a Siracusa; 2.300 a Ragusa; 1.900 a Caltanissetta e 1.200 a Enna.

