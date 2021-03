Coronavirus, i dati reali in Sicilia e a Palermo: attesa per il bollettino di oggi

Uffici nel caos ieri dopo il terremoto nella Sanità in Sicilia. Ma oggi la macchina si è rimessa in moto nell'assessorato regionale alla Sanità. La guida ad interim del dipartimento Osservatorio Epidemiologico è stata assegnata da Musumeci a Mario La Rocca, che dirige già l’altro dipartimento, quello per la Pianificazione strategica.

In poche ore nuovi incarichi e compiti, tanto che c'è attesa per il bollettino che sarà diffuso oggi pomeriggio dopo lo stop di ieri. Una giornata frenetica iniziata con gli arresti della dirigente regionale Maria Letizia Di Liberti a capo del Dipartimento, di un funzionario e di un tecnico di una società e conclusa con le dimissioni dell'assessore regionale Ruggero Razza, indagato nell'inchiesta per falso ideologico.

Si sta dunque cercando di recuperare il gap di ieri che aveva portato la Sicilia a non comunicare i nuovi dati. Oggi la Regione, come ha comunicato nelle scorse ore, integrerà i dati non comunicati ieri quando gli uffici incaricati si erano letteralmente svuotati.

Si conoscerà dunque la reale fotografia dei contagi nell'Isola e anche a Palermo, che già lo scorso 19 marzo, secondo quanto risulta dalle intercettazioni, doveva essere dichiarata zona rossa.

