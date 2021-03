Vaccini nelle farmacie, firmato l'accordo con le Regioni e il 16 aprile arriva Johnson & Johnson

«Ho appena firmato il protocollo con regioni e farmacisti per far partire in sicurezza le vaccinazioni Covid nelle farmacie del nostro Paese». È quanto ha dichiarato il ministro della Salute Roberto Speranza.

«La campagna di vaccinazione è la vera chiave per chiudere questa stagione così difficile - prosegue il ministro -. Oggi facciamo un altro importante passo avanti per renderla più veloce e capillare».

«Bisogna accelerare la discussione sul 'green pass' per arrivare ad una soluzione prima dell’estate, in modo da permettere la mobilità in maggiore sicurezza», ha detto Speranza, intervenendo questa mattina in videoconferenza alla riunione del G7 dei ministri della Salute. Al centro del confronto, rende noto il ministero della, la sanità digitale e il certificato vaccinale, sia a livello europeo, che su scala globale.

Intanto sembra che i vaccini Johnson & Johnson arriveranno in italia fra circa due settimane, esattamente il 16 aprile. Lo ha rivelato il presidente del Consiglio regionale della Liguria, Gianmarco Medusei, a margine dell'inaugurazione del maxi hub vaccinale della Fiera di Genova: "Il commissario per l'emergenza covid Francesco Paolo Figliuolo mi ha detto che i vaccini Johnson & Johnson arriveranno in Italia dal 16 aprile".

