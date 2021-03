Coronavirus: salgono del 15% i nuovi positivi in Sicilia in una settimana, crescono ricoveri e decessi

Ancora numeri in crescita in Sicilia sul fronte Coronavirus. Ieri, si è sfiorata la cifra di mille, segno che la situazione è molto delicata. Dal report curato dall'Ufficio statistica del Comune di Palermo su dati della Protezione civile nazionale, emerge che in una settimana i nuovi positivi in Sicilia sono cresciuti del 15%. Sono aumentati anche ricoveri, persone in isolamento domiciliare e decessi.

Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi sono stati 5.812, come detto il 15% in più rispetto alla settimana precedente, quando già si era registrato un incremento del 13%. I tamponi positivi sono stati pari al 14% delle persone testate. Adesso il numero degli attuali positivi è pari a 17.000. In aumento anche le persone in isolamento domiciliare che sono 16027.

Salgono i ricoveri, 973, di cui 129 in terapia intensiva. Sono aumentati di 97 unità (+4 in terapia intensiva) in una settimana. Cresce fortunatamente anche il numero dei guariti che è giunto in totale a 150.068 (+4.851 unità in una settimana).

Negli ultimi sette giorni, le persone decedute sono state 153, il 77,9% in più rispetto agli 86 della settimana precedente. Complessivamente le persone decedute in Sicilia sono 4.583.

© Riproduzione riservata