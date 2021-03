Vaccini, arrivano nuove dosi in Sicilia e domani ripartono le prenotazioni: ecco le prime liste delle chiese

La continuazione della campagna vaccinale in Sicilia è vincolata all'arrivo di 170 mila dosi. Entro domani dovrebbero esserne consegnate 75 mila di Pfizer e tra il 29 marzo e il 3 aprile 100 mila di AstraZeneca.

Nell'attesa, nei grandi hub dell’Isola non si accettano gli appuntamenti anche se ieri una trentina sono stati fissati nei centri vaccinali più piccoli, come racconta Fabio Geraci sul Giornale di Sicilia in edicola. "Aspettiamo le nuove dosi da un momento all'altro - dice il commissario dell'emergenza Coronavirus a Palermo Renato Costa -. Stiamo garantendo tutti i prenotati. Vorremmo arrivare a vaccinare ogni giorno fino a mezzanotte".

Di certo, l’ipotesi di aprire al target tra i 65 e i 69 anni è per il momento accantonata: appena arriveranno le nuove dosi si cercherà di completare le vaccinazioni rivolte ai vulnerabili, a chi ha più di 80 anni, al mondo della scuola e alla fascia tra i 70 e i 79 anni. Ma come ha specificato Costa, sono pronti gli elenchi anche per chi assiste i disabili.

E dal 3 aprile partiranno le vaccinazioni in 500 parrocchie siciliane dove i cittadini fra i 69 ed i 79 anni potranno ricevere il vaccino di AstraZeneca. Gli elenchi delle cento persone da vaccinare in ogni parrocchia saranno compilati dai parroci entro fine mese. Domani la Diocesi di Palermo dovrebbe annunciare quali delle 53 chiese sono state selezionate.

Pronta la lista nella Diocesi di Mazara: ne fanno parte le chiese di San Giovanni Battista (Campobello di Mazara); San Giovanni Battista, San Francesco di Paola, Santa Lucia (Castelvetrano); San Nicola di Bari (Gibellina), Maria Ss. Madre della Chiesa, Santa Maria delle Grazie al Puleo, Sant’Anna, Maria Ss. Ausiliatrice (Marsala); San Lorenzo, Cattedrale e Seminario vescovile (Mazara del Vallo); Zona pastorale Pantelleria e la chiesa madre di Partanna e Santa Ninfa.

Nelle altre Diocesi, le Chiese sono state così distribuite: 18 a Cefalù; 23 a Monreale; 7 a Piana degli Albanesi; 51 ad Agrigento; 27 a Piazza Armerina; 15 a Nicosia; 56 a Messina; 18 a Patti; 22 ad Acireale; 19 a Caltagirone; 53 a Catania; 28 a Siracusa; 22 a Noto e 21 a Ragusa.

