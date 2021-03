Incidente stradale a Roma: muore a 19 anni Daniel Guerini, promessa della Primavera della Lazio

Un terribile incidente mortale stasera in via Palmiro Togliatti a Roma. Nello scontro fra due auto è morto un giovane calciatore di 19 anni, Daniel Guerini, promessa della Primavera della Lazio.

A quanto riferito dai vigili del fuoco Guerini e altri due coetanei che viaggiavano nella stessa macchina, sono stati trasportati dal 118 in ospedale in codice rosso. In ospedale, sotto shock, anche il conducente dell'altra auto. Da chiarire le cause dello scontro.

"Ancora increduli e sconvolti dal dolore il presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si stringono attorno alla famiglia del giovane Daniel Guerini". È il messaggio di cordoglio che la Lazio ha affidato a Twitter, appreso della morte del ragazzo di 19 anni.

