Scuola: dati invariati nell'ultima settimana in Sicilia, da novembre diminuiti i nuovi positivi

Diminuisce il numero di nuovi positivi dall'inizio della pandemia in Sicilia e sono molto limitati i focolai nelle scuole. È quanto emerge dai dati diffusi dall'Ufficio Scolastico Regionale sui contagi degli alunni da Covid-19, al fine di monitorare l'andamento della situazione epidemiologica nelle scuole siciliane. I dati sono aggiornati al 15 marzo, sulla base delle risposte trasmesse dal 95% delle 790 scuole al monitoraggio.

Alunni attualmente positivi

Per quanto riguarda gli alunni, nella scuola dell'infanzia su 98.710 solo 170 sono gli attuali positivi (0,17%), nella primaria su 207.613 gli attuali positivi sono 432 (0,21%), nella scuola di I Grado su 141.347 gli attuali positivi sono 365 (0,26%) ed infine nella scuola di II Grado su 219.644 gli attuali positivi sono 501 (0,23%).

Per quanto riguarda le scuole di Infanzia e I ciclo, dal raffronto con la scorsa settimana, 8 marzo 2021, si riscontra un andamento sostanzialmente invariato con un lieve aumento dell’incidenza degli alunni positivi, attualmente pari allo 0,22% (la scorsa settimana era dello 0,23%). Considerando poi l’intero periodo di osservazione, dal 19 novembre 2020 a oggi, il trend dell’incidenza degli alunni positivi al Covid "si conferma in diminuzione. Tale valore è passato dallo 0,46% del 19 novembre 2020 allo 0,22% del 15 marzo 2021. In valore assoluto si riscontra, rispetto al 19 novembre 2020, un decremento pari a 35 alunni positivi in meno per l’infanzia (-17%), a 482 per la primaria (-53%) e a 557 per il I grado (-60%)".

Anche per le scuole del II ciclo - continua la nota dell'Ufficio scolastico regionale - si riscontra un lieve aumento dell’incidenza degli alunni positivi, attualmente pari allo 0,23% (la settimana precedente era dello 0,19%). Il raffronto tra la prima settimana di rilevazione, 8 febbraio 2021, e l’attuale evidenzia una diminuzione dell’incidenza degli alunni positivi al Covid, dallo 0,27% dell’8 febbraio 2021 all’attuale 0,23%.

Docenti e personale Ata

"Dal raffronto con la prima settimana di rilevazione, l’incidenza è passata dallo 0,33% del 1° marzo all’attuale 0,34% per il personale docente e dallo 0,31% del 1° marzo all’attuale 0,25% per il personale ATA", fa sapere l'Ufficio scolastico regionale.

Docenti attualmente positivi

In particolare, i docenti della scuola dell'infanzia: su 10.502 sono 52 gli attuali positivi (0,50%); quelli della primaria su 25.590 gli attuali positivi sono 73 (0,29%); gli insegnanti della scuola di I Grado su 19.624 gli attuali positivi sono 96 (0,49%); ed infine i docenti della scuola di II Grado su 26.397 gli attuali positivi sono 58 (0,22%).

Personale Ata attualmente positivo

Per quanto riguarda il personale Ata della scuola dell'infanzia, primaria e di I grado, su 13.141 gli attuali positivi sono 38 (0,29%); nella scuola di II grado su 7.856 sono 14 gli attuali positivi (0,18%).

© Riproduzione riservata