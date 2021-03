Neve, prorogato l'obbligo di catene a bordo nelle autostrade in Sicilia: ecco dove

Il peggioramento delle condizioni meteorologiche, l'abbassamento delle temperature e le possibili nevicate anche in Sicilia, fanno correre ai ripari l'Anas che ha prorogato fino alla fine del mese l'obbligo di catene a bordo per alcuni tratti autostradali.

È stato infatti deciso "fino al 31 marzo l’obbligo di catene a bordo o l’utilizzo di pneumatici invernali sulle autostrade in gestione Anas normalmente esposte al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio durante la stagione invernale".

In particolare il provvedimento riguarda alcuni tratti autostradali, in cui l’obbligo entrerà in vigore in caso di esposizione della apposita segnaletica verticale.

Ecco i tratti interessati dal provvedimento:

A19 “Palermo - Catania”, dal km 56,700 al km 130,000, tra gli svincoli di Scillato e Mulinello;

A29 “Palermo - Mazara del Vallo”, dal km 51,000 al km 84,100, tra Alcamo e Santa Ninfa;

A29dir “Alcamo - Trapani”, dal km 0,000 al km 21,300, tra Alcamo e Fulgatore.

© Riproduzione riservata