Rinunce al vaccino, spuntano le liste di riserva per non sprecare le dosi: come avverrà la chiamata

Per non sprecare dosi di vaccino nasceranno liste di riserva. Sarà, infatti, fornita a breve un'indicazione da parte della struttura Commissariale per l'Emergenza Covid per "evitare il rischio dello spreco di dosi".

L'ipotesi è quella di chiedere alle Regioni liste di riserva in caso di rinuncia alla somministrazione da parte di singoli cittadini.

In quel caso sarà contattato all'ultimo minuto, per l'inoculazione sostitutiva, un altro paziente che era in lista nei giorni successivi e che ne ha diritto. Il sistema - a quanto si apprende - sarà comunque valutato caso per caso in ogni regione.

Le rinunce, anche tra il personale sanitario non mancano. L'allarme lo ha lanciato oggi il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. "Intorno al 15% del personale sanitario in Liguria ha rifiutato il vaccino, non sono pochi, se si pensa che lavorano a contatto con pazienti fragili", ha detto stamani a Radio Capital chiedendo la possibile introduzione di una legge regionale sull'obbligatorietà del vaccino anti covid per i sanitari. "O uno se fa certi ruoli è obbligato a vaccinarsi per proteggere gli altri che vengono in contatto con lui, oppure ci sia la possibilità di non utilizzarli in determinati ruoli senza che questo faccia scattare una discriminazione sul posto di lavoro".

